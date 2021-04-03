Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк считает, что Украина должна четко определиться с врагами и друзьями.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

По его мнению телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом показал, что американцы поддерживают украинцев.

— Я считаю, что с Владимиром Путиным нельзя ни о чем договориться. Считаю, что Россия — это агрессивное государство, которое имеет только одну цель — захватить Украину. И звонок президента Соединенных Штатов украинскому президенту — это и есть определение того, где друзья, а где враги Украины. Соединенные Штаты, американцы и персонально президент Байден являются друзьями Украины. Эти отношения, которые есть у Украины и администрации Байдена, были заложены еще в 2014 году, когда мы проводили неоднократные многочасовые разговоры и вместе с тогдашним вице-президентом США боролись за независимость Украины, — сказал Арсений Яценюк.

Он добавил, что в истории США не было администрации, которая столько бы знала об Украине, как администрация Джо Байдена.

— И фактически звонок президенту Зеленскому — это телефонный звонок, с одной стороны, между президентами, а с другой стороны — это был колокол для Владимира Путина. Это именно то, чего он не ожидал. Вся российская пропагандистская машина, конечно, рассказывала и ожидала, что Запад отвернется от Украины. Это ложь. Запад не отвернулся и не отвернется от Украины, — сказал политик.

Арсений Яценюк отметил, что позиция США по защите Украины должна конвертироваться не просто в сигнал, а в четкое послание Владимиру Путину о том, что цена за агрессию против Украины будет расти.

— Так же и в Украине нам необходимо определить, кто у нас враги, а кто у нас друзья. Сейчас для президента крайне важно объединить всех: поддержать добровольцев, поддержать украинские Вооруженные Силы, поддержать волонтеров — объединить все общество для того, чтобы все украинское государство защищало свою независимость, — резюмировал он.

Ранее экс-премьер-министр Украины, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк назвал 5 проблем, с которыми Украина вошла в 2021 год.