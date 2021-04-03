Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что на предприятия, которые работают, несмотря на ограничения, придет проверка.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Губернатор также отметил, что знает о том, что некоторые заведения в закрытых чатах приглашают посетителей.

— Начнем с небольшого позитива — подавляющее большинство предпринимателей прислушались к требованиям власти и выполняют карантинные ограничения. Однако всегда есть ложка дегтя. Мне стало известно, что в закрытых чатах и в личных сообщениях некоторые заведения продолжают приглашать к себе клиентов. Сейчас известно о трех. Это — Sky house, Карамель и Шторм. Еще раз подчеркиваю, мы знаем, когда и как вы собираетесь проводить клиентов. Если вы не уважаете ни себя, ни других, то к вам будет соответствующее отношение. Потом не обижайтесь, — написал он.

Виталий Ким добавил, что все предприниматели, игнорирующие карантин, могут ждать проверку.

— О деятельности рынков. Сегодня не работала ярмарка «выходного дня» на Колодезной и многие другие. Однако некоторые, несмотря на введение ограничений, открыто и нагло продолжали свою деятельность. Что ж, завтра можете ждать проверки. 92 умерших с положительным результатом ПЦР-исследования на COVID-19 за последние пять дней! Вы до сих пор считаете, что карантинные меры не оправданы? — добавил глава ОГА.

Ранее сообщалось, что в Николаеве патрульная полиция проверяет соблюдение карантина водителями автобусов и маршруток.

Также сообщалось, что вещевой рынок «Колос» в Николаеве продолжает работать, невзирая на ужесточение карантина с субботы, 3 апреля.