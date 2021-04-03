Вещевой рынок «Колос» в Николаеве продолжает работать, невзирая на ужесточение карантина с субботы, 3 апреля.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Напомним, городская комиссия по ТЭБ и ЧС с 3 апреля ужесточила карантин в Николаеве. В частности, запретили работу непродовольственных рынков и магазинов. Однако, несмотря на новые ограничения, торговцы вещевого рынка открыли свои контейнеры.

За нарушение карантинных ограничений предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

Отметим, что 8 января, когда в стране ввели общенациональный локдаун, торговцы рынка «Колос» в Николаеве тоже вышли на работу. Такая же ситуация наблюдалась и в ноябре во время карантина «выходного дня».