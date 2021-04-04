Николаевский городской голова Александр Сенкевич, комментируя недавнее заявление народного депутата от «Слуги народа» Игоря Негулевского, заявил, что тот год назад собирался сам решить вопрос с передачей Южнобугского (Варваровского) моста в государственную собственность.

Об этом Александр Сенкевич рассказал в комментарии НикВести 2 апреля.

Как известно, ранее Игорь Негулевский раскритиковал мэра Николаева Александра Сенкевича, заявив, что тот с ноября прошлого года «не появлялся» в Кабинете Министров для решения вопроса с передачей аварийного Варваровского моста в государственную собственность.

— Я считаю, что господин Негулевский иногда очень… К нему подходят журналисты, и он очень эмоционально пытается ответить им, не готовится к этому, и поэтому, конечно, у него выходит то, что выходит. Хочу напомнить вам, что в одном из постов, кажется в прошлом году, в это же время, он опубликовал, что передаст мосты без участия города, Сенкевича и Коренева, и уже в этом году мост будет отремонтирован. К сожалению, этого не произошло, как мы видим. Еще один политик сказал также, что уже заканчивается процесс передачи, - сказал Александр Сенкевич.

При этом, мэр Николаева рассказал, что еще в декабре 2020 года городская власть обратилась в министерство инфраструктуры о необходимости проведения встречи по вопросу передачи моста, но встреча так и не состоялась.

— Что касается встречи, мы еще в декабре прошлого года написали письмо на мининфраструктуры о том, что нам нужно встретиться и решить вопрос относительно передачи этого моста. Они отписали на Укравтодор, а он ответил: «Так как мост не находится у нас на балансе, какие встречи нам еще организовывать?». Мы получили этот ответ в феврале этого года, - сказал городской голова.

Александр Сенкевич добавил, что кроме этого в январе мэрия получила запрос от министерства экономического развития относительно актуальности вопроса передачи моста.

— Нас спрашивали, актуальна ли передача. Мы ответили, что актуальна, отправили все документы. Недавно получили еще одно письмо, где-то месяц назад, и дополнительно предоставили информацию, которую нас попросили этим письмом. Все, что касается Николаевского городского совета, на все письма мы ответили, все документы направили, все расчеты передали. Ждем решения минэкономразвития, - рассказал Александр Сенкевич.

Ранее в «Укравтодоре» рассказали, что Варваровский мост в Николаеве до сих пор не принят в государственную собственность, поскольку Николаевский городской совет не исправил замечания Министерства финансов, найденные при изучении пакета документов.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким 26 марта заявил, что процесс передачи моста находится на финальной стадии.