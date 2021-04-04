За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 738 человек, зафиксировано 258 летальных случаев, 4 657 пациентов выздоровели. Всего за сутки сделали 75 538 тестов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 4 апреля, сообщает Новое время.

На выходных показатель заболеваемости традиционно снизился. Предыдущие два дня в Украине фиксировали антирекорды по количеству заражений коронавирусом за все время пандемии 3 апреля обнаружили 20 341 случай, а 2 апреля — 19 893 больных COVID-19.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 745 709 человек, из них 1 347 193 выздоровели, летальных случаев — 34 333.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 552 случая;

Винницкая область — 397 случаев;

Волынская область — 226 случаев;

Днепропетровская область — 1143 случая;

Донецкая область — 668 случаев;

Житомирская область — 616 случаев;

Закарпатская — 287 случаев;

Запорожская область — 328 случаев;

Ивано-Франковская область — 234 случая;

Киевская область — 804 случая;

Кировоградская область — 171 случай;

Луганская область — 56 случаев;

Львовская область — 865 случаев;

Николаевская область — 386 случаев;

Одесская область — 1075 случаев;

Полтавская область — 194 случая;

Ровенская область — 330 случаев;

Сумская область — 762 случая;

Тернопольская область — 505 случаев;

Харьковская область — 1388 случаев;

Херсонская область — 186 случаев;

Хмельницкая область — 1060 случаев;

Черкасская область — 646 случаев;

Черновицкая область — 304 случая;

Черниговская область — 555 случаев.

Ранее сообщалось, что если мест в ковидных госпиталях Николаева не будет хватать, койки для больных коронавирусом развернут и в городской больнице № 4.