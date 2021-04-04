За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 738 человек, зафиксировано 258 летальных случаев, 4 657 пациентов выздоровели. Всего за сутки сделали 75 538 тестов.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 4 апреля, сообщает Новое время.
На выходных показатель заболеваемости традиционно снизился. Предыдущие два дня в Украине фиксировали антирекорды по количеству заражений коронавирусом за все время пандемии 3 апреля обнаружили 20 341 случай, а 2 апреля — 19 893 больных COVID-19.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 745 709 человек, из них 1 347 193 выздоровели, летальных случаев — 34 333.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Ранее сообщалось, что если мест в ковидных госпиталях Николаева не будет хватать, койки для больных коронавирусом развернут и в городской больнице № 4.
|
«Свято весни» та «тендітні плечі» — що писали миколаївські посадовці у соцмережах 8 березняКатерина Середа
|
Урок арифметики для облгосадминистрации: мы читали, мы считали – наши пальчики устали?Александр Жолобецкий
|
Тунель з портретом Магди ҐебельсСтанислав Мартиросов
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 738 человек, зафиксировано 258 летальных случаев, 4 657 пациентов выздоровели. Всего за сутки сделали 75 538 тестов.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 4 апреля, сообщает Новое время.
На выходных показатель заболеваемости традиционно снизился. Предыдущие два дня в Украине фиксировали антирекорды по количеству заражений коронавирусом за все время пандемии 3 апреля обнаружили 20 341 случай, а 2 апреля — 19 893 больных COVID-19.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 745 709 человек, из них 1 347 193 выздоровели, летальных случаев — 34 333.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Ранее сообщалось, что если мест в ковидных госпиталях Николаева не будет хватать, койки для больных коронавирусом развернут и в городской больнице № 4.