На довыборах в Верховную Раду Украины на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк.

Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.

По состоянию на утро воскресенья, по данным ЦИК, обработано 100% протоколов с УИК из Ивано-Франковской области, где в минувшее воскресенье состоялись довыборы в Верховную Раду.

Кандидат Василий Вирастюк от партии «Слуга народа» получил наибольшее количество голосов избирателей (31,25%, 15 076 голосов), Александр Шевченко от партии «За майбутнє» - 29,69%, 14 327 голосов, а Руслан Кошулинский от партии «Всеукраинское объединение «Свобода» набрал 28,86%, 13 927 голосов.

Гражданская сеть ОПОРА завершила пересчет голосов на около 20 участках округа № 87. На пяти участках результаты выборов признали недействительными (участки №260028, № 260025, № 261030, № 261027, № 260515 ) еще на шести обнаружили расхождение в голосах за кандидата Александра Шевченко (№261029, №260028, №260025, №260536, №260019, №261030).

Сейчас пересчет на некоторых участках оспаривается в суде.

Напомним, ранее кандидат в народные депутаты от партии «За майбутнє» по округу № 87 на Прикарпатье Александр Шевченко заявил о фальсификациях во время подсчета голосов.