За прошедшие сутки, 3 апреля, прививку от коронавирусного заболевания COVID-19 в Николаевской области получили 130 человек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Всего с начала процесса иммунизации в Николаевской области вакцину получили 10 тысяч 219 человек.

В целом по Украине за прошлые сутки было привито 3919 человек. Всего с начала кампании вакцину получили 290 тысяч 566 украинцев.

За 3 апреля было сделано на 14 тысяч 895 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли силами 58 бригад по иммунизации и 153 пунктов прививок.

Больше всего прививок 3 апреля проведено в Киеве - 720, за весь период вакцинации также в Киеве - 23 тысячи 499 прививок.

Вакцинация в стране началась 24 февраля. Она будет проходить в 5 этапов. На первом этапе прививку получат медицинские работники ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей пожилого возраста и военные на фронте. Все прививки добровольные и бесплатные.

На сегодня Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства индийского Института сироватки крови. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Разрешение на ее использование также дали Великая Британия, Европейский Союз и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

Также в Украину прибыло 215 тысяч доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Вакцина Sinovac (CoronaVac) сначала должна пройти лабораторный контроль Министерства здравоохранения. Она также находится на последних стадиях согласования Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. В Украине вакцину зарегистрировали 9 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что если мест в ковидных госпиталях Николаева не будет хватать, койки для больных коронавирусом развернут и в городской больнице № 4.