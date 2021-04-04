Кандидат в народные депутаты от партии За будущее Александр Шевченко заявил, что готовит иски в суд о пересчете голосов на избирательном участке и Ивано-Франковской области.

Шевченко рассказал, что Окружной административный суд Ивано-Франковска решил, что пересчет голосов на участке № 261029 (Микуличин) является законным, отказав в удовлетворении его иска, передает Новое время.

— Наша команда готовит апелляцию на это решение. Борьба продолжается!, — написал он.

После подсчета 100% протоколов Центральной избирательной комиссии на довыборах в Верховную Раду в округе №87 Ивано-Франковской области победил кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк с результатом 31,25% (15 076 голосов избирателей), Александр Шевченко от партии За будущее отстает на 749 голосов (29,69%, или 14 327 голосов). У Руслана Кошулинского от ВО Свобода — 28,86% голосов (13 927).

Гражданская сеть ОПОРА завершила пересчет голосов на около 20 участках округа № 87. Так, на пяти участках результаты выборов признали недействительными (участки № 260028, № 260025, №261030, №261027, №260515 ) еще на шести обнаружили расхождение в голосах за кандидата Александра Шевченко (№ 261029, №260028, №260025, №260536, №260019, №261030).

Сейчас пересчет на некоторых участках оспаривается в суде.

28 марта на избирательном округе № 87 (Надворная) в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду, однако окружная избирательная комиссия не сразу установила результаты голосования. ОИК проводла повторный подсчет бюллетеней на 20 избирательных участках.

Ранее сообщалось, что по данным ЦИК на довыборах в Верховную Раду Украины на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк.