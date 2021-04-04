Загруженность коек по состоянию на 4 апреля в учреждениях здравоохранения Николаевской области определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 74,5%.
Об этом свидетельствуют данные управления здравоохранения Николаевской ОГА.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), по состоянию на 10 утра 4 апреля на стационарно лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных COVID-19 находится 1865 человек, больных коронавирусом или с подозрением.
Напомним, по состоянию на 10:00 4 апреля в Николаевской области зарегистрировано 385 новых случаев COVID-19. 15 человек умерли от последствий заболевания, выздоровели — 220.
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Загруженность коек по состоянию на 4 апреля в учреждениях здравоохранения Николаевской области определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 74,5%.
Об этом свидетельствуют данные управления здравоохранения Николаевской ОГА.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), по состоянию на 10 утра 4 апреля на стационарно лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных COVID-19 находится 1865 человек, больных коронавирусом или с подозрением.
Напомним, по состоянию на 10:00 4 апреля в Николаевской области зарегистрировано 385 новых случаев COVID-19. 15 человек умерли от последствий заболевания, выздоровели — 220.