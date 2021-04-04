Загруженность коек по состоянию на 4 апреля в учреждениях здравоохранения Николаевской области определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 74,5%.

Об этом свидетельствуют данные управления здравоохранения Николаевской ОГА.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), по состоянию на 10 утра 4 апреля на стационарно лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных COVID-19 находится 1865 человек, больных коронавирусом или с подозрением.

Николаевский региональный фтизиопульмонологичный медицинский центр - загруженость составляет 35,4%;

Нововодесская центральная районная больница - 99%;

Очаковская многопрофильная больница - 96,2%;

Баштанская многопрофильная больница - 95,7%;

Доманевская центральная районная больница - 59%;

Николаевская центральная районная больница - 80%;

Новобугская центральная районная больница - 58,5%;

Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней - 100%

Городская больница №3 Николаева - 87,6%;

Городская больница №5 Николаева - 89,6%;

Южноукраинская городская многопрофильная больница - 78%;

Снигиревская городская больница - 70,5%;

Николаевская областная детская клиническая больница - 62%;

Городская детская больница №2 - 44,3%;

Первомайская центральная районная больница - 96,7% ;

; Вознесенская многопрофильная больница - 91,8% ;

; Городская больница №1 Николаева - 88,5%;

Роддом №1 Николаева - 24%.

Напомним, по состоянию на 10:00 4 апреля в Николаевской области зарегистрировано 385 новых случаев COVID-19. 15 человек умерли от последствий заболевания, выздоровели — 220.