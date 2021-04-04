По состоянию на 10:00 4 апреля в Николаевской области зарегистрировано 385 новых случаев COVID-19. 15 человек умерли от последствий заболевания, выздоровели — 220.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 53564 выявленных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 2019 (+3) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 220, всего выздоровели — 42434. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1131, за сутки — 15.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 855 человек, методом ИФА — 52.
Напомним, в Николаевской области за сутки вакцину от COVID-19 получили 130 человек.
Ранее сообщалось, что если мест в ковидных госпиталях Николаева не будет хватать, койки для больных коронавирусом развернут и в городской больнице № 4.
|
«Свято весни» та «тендітні плечі» — що писали миколаївські посадовці у соцмережах 8 березняКатерина Середа
|
Урок арифметики для облгосадминистрации: мы читали, мы считали – наши пальчики устали?Александр Жолобецкий
|
Тунель з портретом Магди ҐебельсСтанислав Мартиросов
По состоянию на 10:00 4 апреля в Николаевской области зарегистрировано 385 новых случаев COVID-19. 15 человек умерли от последствий заболевания, выздоровели — 220.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 53564 выявленных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 2019 (+3) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 220, всего выздоровели — 42434. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1131, за сутки — 15.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 855 человек, методом ИФА — 52.
Напомним, в Николаевской области за сутки вакцину от COVID-19 получили 130 человек.
Ранее сообщалось, что если мест в ковидных госпиталях Николаева не будет хватать, койки для больных коронавирусом развернут и в городской больнице № 4.