По состоянию на 10:00 4 апреля в Николаевской области зарегистрировано 385 новых случаев COVID-19. 15 человек умерли от последствий заболевания, выздоровели — 220.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 53564 выявленных случаев по месту жительства:

Николаев — 35286 (+209);

Первомайск — 1888 (+39);

Южноукраинск −1654 (+2);

Вознесенск — 1352 (+10);

Очаков — 1072 (+3);

Арбузинский район — 631 (+8)

Баштанский район — 738 (+9);

Березанский район — 617 (+1);

Братский район — 443 (+1);

Березнеговатский район — 298 (+4);

Веселиновский район — 534 (+6);

Витовский район — 2093 (+20);

Вознесенский район — 521 (+6);

Врадиевский район — 474 (+2);

Еланецкий район — 234 (+1);

Доманевский район — 720 (+11);

Казанковский район — 537 (+5);

Кривоозерский район — 336 (+1);

Николаевский район −801 (+15);

Новобугский район — 572 (+10);

Новоодесский район — 1130 (+6);

Очаковский район — 502 (+5);

Первомайский район — 606 (+5);

Снигиревский район — 525 (+6).

Заболевание COVID-19 установлено у 2019 (+3) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 220, всего выздоровели — 42434. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1131, за сутки — 15.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 855 человек, методом ИФА — 52.

Напомним, в Николаевской области за сутки вакцину от COVID-19 получили 130 человек.

Ранее сообщалось, что если мест в ковидных госпиталях Николаева не будет хватать, койки для больных коронавирусом развернут и в городской больнице № 4.