Министерство здравоохранения Украины работает над тем, чтобы обеспечить финансирование реабилитационной помощи пациентам, которые перенесли коронавирус в амбулаторных и стационарных условиях, из госбюджета, то есть через Национальную службу здоровья, рассказала в эфире программы «Обратная связь» на телеканале «Украина 24» заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает агентство Интерфакс-Украина.

Она отметила, что рабочая группа по наработке соответствующего реабилитационного постковидного пакета НСЗУ была создана приказом министра здравоохранения Максима Степанова еще в начале года.

— Пациент сопровождается прежде всего семейным врачом. То есть когда он выписался из стационара или закончил лечение амбулаторно, он всегда сопровождается семейным врачом, который знает все его проблемы и знает, в какой помощи пациент нуждается. Соответственно, семейный врач дает направление в тот или иной стационар, даже не дожидаясь, пока НСЗУ будет отдельно пакет финансировать, потому что у нас работают больницы различной направленности. Кроме того, мы работаем над тем, чтобы санатории системы Минздрава могли также оказывать соответствующую помощь, - рассказала Ирина Микичак.

Ранее сообщалось, что в Николаеве за сутки зафиксировано 209 больных коронавирусом.