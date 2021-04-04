Сейчас для президента Владимира Зеленского крайне важно объединить всех - поддержать добровольцев, украинские Вооруженные Силы, волонтеров, объединить все общество для того, чтобы вся украинское страна защищала свою независимость.

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

Арсений Яценюк отметил, что у президента Владимира Зеленского «прошла трансформация взглядов»: «Когда Зеленский стал президентом в 2019 году, он надеялся, в силу различных причин, можно сесть и о чем-то договориться с Путиным. Но в течение двух лет он осознал, что с Путиным договориться невозможно».

— Он понял, что никакие договоренности с Путиным невозможны, что Путин может договориться только об одном - о капитуляции Украины. Он (президент Владимир Зеленский - прим.) прекрасно осознает, что как президент на это не может пойти, а украинский народ это никогда не даст возможности сделать, - подчеркнул лидер «Народного Фронта».

Арсений Яценюк также подчеркнул важность единства с ЕС. Он назвал плохим сигналом того, что «Путин добился возможности иметь отдельный разговор без президента Владимиром Зеленского с канцлером Меркель и президентом Франции»: «Эти сигналы подрывают единство еще и в самом Европейском Союзе».

Ранее Арсений Яценюк заявил, что звонок Джо Байдена Владимиру Зеленскому — «колокол» для Путина.