Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии« Народный фронт »Арсений Яценюк считает, что только полная ясность сигналов из Киева, принципиальность его позиции и масштабное усиление нашей обороноспособности позволят защитить наше государство от новой атаки со стороны Российской Федерации, которая нарастает.

Об этом сообщает пресс-служба «Народного фронта».

Недавно Президент Украины заявил, что рассматривает возможность отдельных контактов с участниками Нормандского формата, напомнил лидер НФ.

— Неосторожно высказанную идею оперативно использовал Кремль, чтобы провести переговоры с Берлином и Парижем, но без Киева, - подчеркнул он.

Руководству Украины всегда стоит хорошо взвешивать инициативы, которые может использовать враг, подчеркнул Арсений Яценюк.

— Это было актуально и в 2014 году, когда неосторожность развалила созданный нами Женевский формат с участием США и ЕС. Это актуально и сейчас. Хорошо, что лидеры Франции и Германии отрезвили Путина, который попытался за нашей спиной снова переложить ответственность на Украину, - заявил Арсений Яценюк..

Однако сам факт такой провокации требует ответа.

Прежде всего, подчеркнул Арсений Яценюк, нужно безотлагательно инициировать телефонный разговор руководителей Украины, Германии и Франции.

— Надо инициировать совместный диалог высокого уровня между Киевом, Берлином, Парижем и Вашингтоном. Надо прекратить какофонию непродуманных и противоречивых инициатив в деле мирного урегулирования, - подчеркнул лидер НФ.

Арсений Яценюк подчеркнул необходимость «дать жесткий ответ Президента Украины на систематические попытки Путина изображать из себя посредника, а из оккупантов в ОРДЛО - реальную переговорную сторону.

Ранее Арсений Яценюк заявил, что сейчас для президента Владимира Зеленского крайне важно объединить всех - поддержать добровольцев, украинские Вооруженные Силы, волонтеров, объединить все общество для того, чтобы вся украинское страна защищала свою независимость.