За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 179 человек, зафиксировано 254 летальных случая, 4946 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро понедельника, 5 апреля.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 755 888 человек, из них 1 352 139 выздоровели, летальных исходов — 34 587.

Также за последние сутки:

госпитализировано - 3275 человек;

выписано из больниц - 1752;

проведено тестирований за сутки - 34 666.

Количество заболевших по регионам:

Киев — 458 случаев;

Винницкая область — 233 случая;

Волынская область — 241 случай;

Днепропетровская область — 1003 случая;

Донецкая область — 254 случая;

Житомирская область — 557 случаев;

Закарпатская — 165 случаев;

Запорожская область — 293 случая;

Ивано-Франковская область — 91 случай;

Киевская область — 619 случаев;

Кировоградская область — 108 случаев;

Луганская область — 36 случаев;

Львовская область — 1121 случай;

Николаевская область — 287 случаев;

Одесская область — 660 случаев;

Полтавская область — 287 случаев;

Ровенская область — 252 случая;

Сумская область — 428 случаев;

Тернопольская область — 441 случай;

Харьковская область — 1155 случаев;

Херсонская область — 176 случаев;

Хмельницкая область — 439 случаев;

Черкасская область — 361 случай;

Черновицкая область — 254 случая;

Черниговская область — 318 случаев.