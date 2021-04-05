За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 179 человек, зафиксировано 254 летальных случая, 4946 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро понедельника, 5 апреля.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 755 888 человек, из них 1 352 139 выздоровели, летальных исходов — 34 587.
Также за последние сутки:
Количество заболевших по регионам:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей, а также города Севастополь отсутствуют.
Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.
Минздрав расширил красную зону, там находятся уже 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Львовская, Николаевская, Черкасская и Черновицкая области. Ряд областей оранжевой зоны вводят дополнительные ограничения.
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За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 179 человек, зафиксировано 254 летальных случая, 4946 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро понедельника, 5 апреля.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 755 888 человек, из них 1 352 139 выздоровели, летальных исходов — 34 587.
Также за последние сутки:
Количество заболевших по регионам:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей, а также города Севастополь отсутствуют.
Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.
Минздрав расширил красную зону, там находятся уже 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Львовская, Николаевская, Черкасская и Черновицкая области. Ряд областей оранжевой зоны вводят дополнительные ограничения.
Ранее сообщалось, что ученые назвали сроки улучшения ситуации с коронавирусом в Украине