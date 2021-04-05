На базу в Ираке, где базировались американские военные, совершили дистанционное нападение: запустили две ракеты, попавшие во внешнюю ограду здания, в результате акта устрашения никто не погиб.
Об этом передает Украинский милитарный портал, ссылаясь на иракскую прессу.
Военная-воздушная база «Балад» располагается в иракской провинции Салахаддин, ее обстреливали и раньше — 15 марта база выдержала ракетный удар.
«Балад» находится под пристальным вниманием проиранских боевиков, потому что на ней расквартировались сотрудники охранной компании Sallyport Global из США, которые сотрудничают с правительственными структурами Ирака.
Напомним, представитель международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, полковник Уэйн Маротто сообщил, что в результате обстрела американской военной базы в Ираке погиб один человек. Еще девять человек получили ранения.
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На базу в Ираке, где базировались американские военные, совершили дистанционное нападение: запустили две ракеты, попавшие во внешнюю ограду здания, в результате акта устрашения никто не погиб.
Об этом передает Украинский милитарный портал, ссылаясь на иракскую прессу.
Военная-воздушная база «Балад» располагается в иракской провинции Салахаддин, ее обстреливали и раньше — 15 марта база выдержала ракетный удар.
«Балад» находится под пристальным вниманием проиранских боевиков, потому что на ней расквартировались сотрудники охранной компании Sallyport Global из США, которые сотрудничают с правительственными структурами Ирака.
Напомним, представитель международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, полковник Уэйн Маротто сообщил, что в результате обстрела американской военной базы в Ираке погиб один человек. Еще девять человек получили ранения.