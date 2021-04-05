Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель поддержала заявление министра внутренних дел Арсена Авакова о необходимости выделить украинский вариант русского языка.

Об этом пишет LB.ua.

— Украинский язык, как и идентичность, — это более широкое явление, чем только противостояние России. И в этом наше пока еще неосознанное состояние. А русский, точнее, украинский русский язык — это часть культурного разнообразия нашей страны, -— заявила Юлия Мендель.

Она подчеркнула, что русский язык не принадлежит исключительно России, точно так же, как английский не принадлежит только Англии.

— Английский язык используют в разных странах и, пожалуй, на всех континентах — и в Австралии, и в США, и в Индии. Но Британия не считает английский язык только своим. Так и Россия не является монополистом на русский язык. И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык, — сказала Юлия Мендель.

Проевропейская оппозиция уже успела раскритиковать заявление пресс-секретаря президента. Негативно высказался и народный депутат Владимир Вятрович из «Европейской солидарности».

— Украинский русский — это о русской Украине — заявил Владимир Вятрович.

Его коллега по фракции Владимир Арьев добавил, что своими инициативами Мендель и Аваков «становятся соратниками Путина, поскольку их слова — поддержка русского мира».

Напомним, сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко отказался признать президента России Владимира Путина убийцей.