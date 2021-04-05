Правящая партия GERB премьер-министра Болгарии Бойко Борисова лидирует на выборах в парламент Болгарии.

Об этом сообщает Reuters.

Набрав 25,6% голосов после подсчета двух третей бюллетеней, 61-летний действующий премьер Бойко Борисов, получит самую большую фракцию в следующем парламенте. Политик занимает руководящие посты в болгарской политике более десяти лет. Однако для продвижения решений ему нужно создавать коалицию с другой политсилой, коррупционные скандалы осложнят ее создание.

Согласно известным данным, партия, позиционирующая себя как сила против истеблишмента, «Есть такой народ» популярного телеведущего и певца Слави Трифонова заняла второе место с 18,3% голосов, за ней следовали оппозиционные социалисты с 14,9%.

Антикоррупционная группировка «Демократическая Болгария» и левоцентристский альянс Stand Up! Mafia Out !, которые стояли за массовыми антикоррупционными протестами с целью оставки Бойко Борисова в прошлом году, набрали 10,3% и 5% соответственно.

Партия этнической турецкой партии MRF получила 9% голосов, в то время как националистическая VMRO, нынешний партнер GERB по коалиции, набрала 3,6%, что ниже 4% порога для вступления в парламент, согласно данным после 67% подсчитанных бюллетеней.

Полные официальные результаты ожидаются в четверг.

Напомним, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал министров финансов, экономики и внутренних дел уйти в отставку из-за протестов, которые продолжаются в стране в течение недели. В то же время митингующие требуют, чтобы и сам глава правительства и главный прокурор ушли в отставку из-за коррупции на высоком политическом уровне.