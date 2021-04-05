Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК № 87 при установлении итогов голосования на довыборах в Раду, прошедших 28 марта.

Об этом сообщает Гражданская сеть «Опора».

Отмечается, что все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата в народные депутаты Александра Шевченко.

«В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции — действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, по оценке аналитиков и юристов ОПОРЫ, суды поддерживали подход окружной избирательной комиссии относительно необходимости формального соблюдения требований закона и признавали правомерными действия ОИК о направлении на повторный подсчет голосов на тех участковых избирательных комиссиях, в которых сейф-пакеты с протоколами были открыты; отсутствуют подписи или фамилии всех членов УИК; на сейф-пакетах обнаружено механическое повреждение пакета с избирательной документацией; на сейф-пакетах не было печати и фамилий с инициалами членов УИК (в пакете были только подписи).

По утверждению представителей кандидата Александра Шевченко, планируется апелляционное обжалование этих судебных решений.

В то же время, суд признал безосновательным решение ОИК № 87 о пересчете на двух избирательных участках (№ 260012 и № 260078), отметив, что наличие механического повреждения пачки с неиспользованными бюллетенями, отсутствие указания вида выборов и номера округа на пакетах не является свидетельством «распечатывания документации.

— Суд отказал в удовлетворении требований по учету данных первичных протоколов УИК, составленных в пересчете (будут учитываться данные получены при пересчете). Таким образом суд предоставил оценку решению ОИК, но не создал проблем с исполнением судебного решения и внесением изменений в данные итогов голосования, — отметила старший советник «Опоры» по юридическим вопросам Ольга Коцюруба.

Отмечается, что последнее слушание касалось рассмотрения дела о назначении пересчете на УИК № 260010 (с. Горохолина).

Суд попросил стороны предоставить дополнительные документы. Решение еще не принято, суд удалился в совещательную комнату. Рассмотрение дела должно было начаться в 11:00 5 апреля.

«Кроме того кандидатом Александром Шевченко обжаловано в суд действия и решения ОИК о признании недействительным голосования на 5 участках по результатам повторного подсчета. Их судебное разбирательство начинается с 5 апреля. ОПОРА организовала прямые трансляции заседаний, которые можно посмотреть на фейсбук-странице Общественных омбудсменов по защите избирательных прав», — сообщают в организации.

Как сообщалось, кандидат в народные депутаты от партии За будущее Александр Шевченко заявил, что готовит иски в суд о пересчете голосов на избирательном участке в Ивано-Франковской области.