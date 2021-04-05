5 апреля Николаевский городской совет и госпредприятие «Зоря» — «Машпроект» подписали меморандум о передаче в коммунальную собственность города непрофильных объектов предприятия.

Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Меморандум подписали мэр Николаева Александр Сенкевич и генеральный директор ГП НПКГ «Зоря» — «Машпроект» Денис Гордиенко. Стороны договорились передать в коммунальную собственность города непрофильные объекты предприятия.

Речь идет о ряде детских садов, общежитий, нежилых помещениях и котельной с инженерными сетями. Один из объектов решено в дальнейшем передать Воскресенской громаде, где он расположен. Другие находятся на территории Николаева, ими пользуются горожане.

Денис Гордиенко отметил, что подписанию меморандума предшествовала системная подготовительная работа и выразил благодарность всем, кто принял участие в решение вопроса.

— Мы провели встречи с работниками, профсоюзами, имеем поддержку «Укроборонпрома» как управляющего органа нашего предприятия, поэтому все моменты согласованы, — сказал он.

Александр Сенкевич со своей стороны уверяет, что передача объектов социальной сферы не повлияет на их дальнейшую деятельность, и все сотрудники учреждений и организаций продолжат работать в обычном режиме.

— Детские сады, которые сегодня мы принимаем в коммунальную собственность города, будут предоставлять свои услуги николаевцам, как и раньше. Штатная численность сохраняется. — резюмировал мэр.

Ранее сообщалось, что николаевское государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект» начинает преобразование в хозяйственное общество, которое должно стать главным предприятием холдинга «Морские системы».

Напомним, 26 марта, в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» переходит на баланс города Николаева. Процесс его передачи начался ещё в августе 2018 года.