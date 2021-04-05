Украинские полицейские будут обеспечивать порядок во время проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Об этом говорится в видео-комментарии Владимира Зеленского, который «Украинской правде» предоставили в Офисе президента.

Владимир Зеленский заявил, что украинские полицейские примут участие в обеспечении порядка во время чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 году.

— В следующем году будет чемпионат мира по футболу в государстве Катар и наши полицейские поедут помогать в обеспечении безопастностной ситуации на улицах Катара в течение чемпионата мира... Наших уже берут как лучших, — заявил Владимир Зеленский.

Как сообщалось, министерства внутренних дел Украины и Катара подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью.