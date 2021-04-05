Объединенное командование сухопутных войск НАТО в своем Twitter опубликовало пост на украинском языке.

Об этом сообщает Европейская правда.

В сообщении напоминают, что Украина стала первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования НАТО. Текст также продублирован на английском языке.

— Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров расширенных возможностей, и в настоящее время в штабе LANDCOM работает один украинский офицер, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинская армия намерена присоединиться к миссии НАТО в Ираке и операции в Средиземном море.