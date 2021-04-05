Шотландская национальная партия, которая у власти в течение 14 лет, одержала убедительную победу на выборах в Шотландии в 2019 году. Партия шотландских зеленых, выступающая за независимость, теперь контролирует пять портфелей министров в парламенте Шотландии. В этом месяце также была представлена новая партия, выступающая за независимость, Alba. Опросы показывают, что основная часть шотландцев теперь поддерживают независимость, включая воссоединение с Европейским союзом и вступление в НАТО как самостоятельный член.

Об этом говорится в аналитическом материале The Economist.

Референдум о независимости 2014 года показал, что большинство проголосовало все же за вариант остаться в составе Великобритании, но разочарование в отношении консервативного правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и ожесточенная оппозиция непопулярному в Шотландии Brexit послужили активизации патриотических настроений.

— В 2014 году люди могли бы поспорить, что если вы посмотрите на геополитику Европы, независимость — это необычный шаг. Не думаю, что с этим больше можно спорить. Независимость в ее нынешнем виде означает возврат к европейской норме. В то время как Великобритания отходит к изоляциозанистской политике, — утверждает Стивен Гетинс, бывший специальный советник первого министра Шотландии Никола Стерджен и автор книги «Нация для нации: Шотландия».

Мариот Лесли, бывший генеральный директор Министерства обороны и разведки Великобритании, говорит, что независимая Шотландия будет классической европейской социал-демократией, хорошим и надежным партрнером на североевропейских рубежах.

Вступление страны в НАТО стало бы отправой точкой для нового периода независимости. Хотя Шотландская национальная партия не всегда была сторонником членства в военном альянсе, Стивен Гетинс сказал, что в последние годы он стал привержен как альянсу, так и действиям ЕС в поддержку стран Балтии, которым угрожает Россия. Официальный представитель НАТО подтвердил, что Шотландии необходимо будет официально подать заявку на вступление в альянс, но, учитывая стратегически ценное положение страны на крайнем севере, трудно представить, что она может быть отклонена.

— Я думаю, что в этом случае это будет действительно довольно быстрый процесс, — уверена Мариот Лесли.

Она ожидает, что после голосования за независимость страны неофициальные переговоры между штаб-квартирой НАТО и шотландским правительством начнутся задолго до того, как Шотландия официально покинет Великобританию. К моменту вступления в силу решения о независимости Шотландия вступит в Ес и НАТО. Всего Шотландии потребуется не менее трех или четырех лет, чтобы фактически вступить в НАТО, но в течение этого времени Шотландия будет регулярно отчитываться о планировании обороны и (с согласия Североатлантического совета), вероятно, примет участие в учениях и операциях НАТО.

Как небольшая страна в НАТО, Шотландия может использовать свои сильные стороны.

— Я жду, что мы будем иметь особые преимущества в морской обороне, — говорит Мариот Лесли, которая считает, что Шотландия могла бы предложить своим союзникам по НАТО воздушное патрулирование и охрану в Северной Атлантике.

По ее словам, Шотландия также обладает специальными навыками в области искусственного интеллекта, передовой электроники и спутниковых технологий, а также имеет очень хорошее географическое положение для проведения космических операций.

Паралельно в Шотландии растет популярность пацифистских и антимилитаристких взглядов, большинство местных не одобряют внешнюю политику Великобритании. Опрос, проведенный SNP в 2002 году, показал, что шотландцы в целом выступают против войны в Ираке: только 24% поддерживали военные действия без одобрения ООН, а две трети соглашались с тем, что Вестминстеру следовало проконсультироваться с Шотландией, прежде чем действовать.

Политики Шотландской национальной партиитакже проголосовали против сирийских авиаударов в 2015 году. В марте, когда правительство Великобритании объявило о планах расширить свой ядерный арсенал и оборудовать штаб срочнго реагирования в кабинете министров, министр Шотландии Никола Стерджен ответил, написав в Твиттере, что в отличие от приоритетов правительства Великобритании Правительство Шотландии было сосредоточено на включении Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка в шотландский закон, что привело к появлению хэштега #BairnsNotBombs, в котором шотландский термин означает «ребенок».

— Независимая Шотландия никогда не сможет выполнять функции« британской имперской марионетки, — отмечает Мюррей Питток, профессор и проректор Университета Глазго и автор книги «Дорога к независимости».

Политолог Майкл Китинг, профессор Университета Абердина, ожидает, что Шотландия не будет отправлять авианосцы в Южно-Китайское море, например, потому что у нее «будет внешняя политика, адаптированная для маленькой страны, а не большой. страна, претендующая на звание сверхдержавы».

Воссоединение с ЕС — самый насущный внешнеполитический приоритет для подавляющего числа избирателей. На референдуме 2016 года шотландцы абсолютным большинством проголосовали за то, чтобы остаться в экономическом блоке ЕС, и гнев по поводу того, что страну вырывают против ее воли, помог возобновить кампанию за независимость. Повторный вход в ЕС не гарантирован, но многие считают его неизбежным. В январе Барбара Липперт, директор по исследованиям Немецкого института международных отношений и безопасности и эксперт по расширению ЕС, сказала Times, что, по ее мнению, Шотландия выполняет требования для принятия в ЕС и будет «лидером списка», опередив таких кандидатов, как Албания и Черногория, которые ждали присоединения с начала до середины 2000-х годов. Через несколько дней после официального выхода Великобритании из ЕС в прошлом году бывший президент Европейского совета Дональд Туск сказал, что, по его мнению, «все будут рады», если Шотландия подаст заявку, если она станет независимой в будущем.

Напомним, в Шотландии планируют провести второй референдум о независимости от Великобритании в 2021 году. Референдум должен пройти в первой половине срока полномочий нового состава парламента Шотландии, выборы которого пройдут в мае 2021 года.