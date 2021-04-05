Кения предъявила ультиматум агентству ООН по делам беженцев, чтобы оно представило план закрытия лагерей Дадааб и Какума, в которых проживает более 400 тысяч человек.

Об этом передает AlJazeera.

24 марта министр внутренних дел Кении Фред Матианги заявил, что у агентства ООН по делам беженцев есть две недели, чтобы разработать план закрытия лагерей Дадааб и Какума, в которых проживает около 410 тысяч человек из более чем десятка страны, включая сомалийцев, южносуданцев, эфиопов, танзанийцев, угандийцев и бурундийцев.

В противном случае, предупреждают власти, они насильно доставят беженцев на границу с Сомали. В своем твите министерство внутренних дел Кении назвало это «ультиматумом» и заявило, что для дальнейших переговоров нет времени.

— Я не знаю, село ли кенийское правительство и рассматривало жизнь людей, живущих в лагере, или они просто просыпаются и принимают эти решения, — жалуется южносуданский беженец из лагеря Какумы Остин Бабойя.

В ответ на заявление Кении агентство ООН по делам беженцев заявило, что благодарно кенийскому правительству за его щедрость за столь долгое пребывание в стране такого количества беженцев ( лагерь Дадааб был основан около 30 лет назад), но «обеспокоено влиянием этого решения на защиту беженцев в Кении, в том числе в контексте продолжающейся пандемии COVID-19».

Агентство также заявило, что продолжит диалог с властями Кении до крайнего срока 6 апреля, и призвало правительство «обеспечить, чтобы любые решения позволяли находить подходящие и устойчивые решения, и чтобы те, кто по-прежнему нуждается в защите, могли ее получить».

Правительство Кении ранее пыталось закрыть Дадааб в 2016 году, после того как появились отчеты разведки, которые показали, что террористические атаки 2013 и 2015 годов на кенийские объекты ведут в лагеря. Закрытие было заблокировано верховным судом Кении.

Лагерь Какума, где проживает более 190 000 беженцев, находится на северо-западе Кении. Дадааб находится в восточной части Кении, недалеко от границы с Сомали, но многие сомалийцы живут между двумя лагерями.

Жизнь в обоих населенных пунктах может быть сложной. Лагеря расположены далеко, и беженцы часто жалуются на то, что они оказались в ловушке без свободы передвижения, наряду с высоким уровнем коррупции и плохим обслуживанием, но по крайней мере, по их словам, они безопасны, и многие могут получить доступ к образованию или заняться предпринимательством.

— Это очень страшно, потому что мы не знаем, что делать дальше, например, куда мы собираемся двигаться дальше Куда мы поедем? Дома у нас все еще есть некоторая незащищенность, все еще есть проблемы, с которыми сталкиваются люди, особенно молодежь , — сказал о закрытии района Дэвид Омот, эфиоп, живущий в Какуме и Дадаабе с 2005 года.

26-летний мужчина сказал, что многие люди жили там 20 и более лет или даже родились в лагерях беженцев. У них не было собственности в странах, из которых они бежали.

Бывший глава сомалийской разведки Абдуллахи Мохамед Али сказал, что, хотя в отношении лагерей могут быть законные опасения по поводу безопасности, в большинстве случаев правительство Кении, их преувеличивало. Хотя он добавил, что сомалийская вооруженная группировка «Аш-Шабаб», возможно, может проникнуть в лагеря и завербовать боевиков, «в целом я не думаю, что беженцы представляют собой угрозу безопасности в большем масштабе».

Он также сказал, что многие сомалийцы считают, что правительство использует возможное закрытие двух лагерей в качестве политического рычага в дипломатических спорах с правительством Сомали, и что им будет нелегко быстро закрыть лагеря, потому что по этому вопросу будет давление международного сообщества.

Напомним, полиция обнаружила 16-летнего кенийского мальчика, прятавшегося в самолете, в аэропорту Маастрихта Ахена.