Партия «Европейская солидарность» требует проведения повторных промежуточных выборов народного депутата в округе № 87 из-за грубых фальсификаций, применения властью админресурса и невозможностью установить достоверные результаты голосования.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

В «ЕС» отметили, что события на округе № 87 «стали позорным повторением практики времен режима Януковича».

«Прежде всего, требуют ответов вопросы, каким образом на избирательных участках исчезали бюллетени. И что делали на участках, вне контроля и наблюдения, сотрудники СБУ. Кто уполномочил народных депутатов от «Слуги народа» осуществлять давление на избирательные комиссии в поддержку своего кандидата. Почему сотрудники полиции не прекращали нарушений избирательного законодательства, а подыгрывали депутатам от власти», — говорится в заявлении.

В партии подчеркнули, что эти нарушения зафиксированы, в частности, «представителями влиятельных общественных наблюдательных организаций, которые сделали об этом соответствующие заявления».

«Требуем реакции на представленные общественными организациями ОПОРА, КИУ и другими доказательства нарушений избирательного законодательства», — говорится в заявлении.

В «Евросолидарности» подчеркнули, что проведение честных и прозрачных выборов является личной ответственностью президента Украины как гаранта соблюдения прав и свобод граждан, а злоупотребление избирательными процедурами в угоду властным интересам ведет к росту автократии, приведя примеры РФ и Беларуси.

«Обращаемся к Парламентской ассамблеи ОБСЕ, главам государств и правительствам демократических стран, прежде всего, «Большой семерки». Рассчитываем на то, что международные организации дадут свою оценку тем событиям, которые происходили на 87 округе. Зафиксированным нарушением должна быть предоставлена адекватная оценка со стороны международных партнеров, которые болеют за здоровье украинской демократии», — говорится в заявлении.

В партии требуют привлечь к ответственности виновных в нарушениях избирательного законодательства, провести повторные выборы в округе № 87 и призвали ОБСЕ направить на эти выборы наблюдателей, чтобы сделать невозможным повторение «позорных практик, которыми отличились нынешние выборы».

Ранее суд признал решение ОИК № 87 о пересчете голосов на 2 из 8 избирательных участках безосновательным.