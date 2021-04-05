Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и обсудил обострение на Донбассе.

Об этом сообщается в его Twitter.

Зеленский заявил, что поблагодарил Джонсона за неизменную поддержку и что так Украина чувствует, что она не одна. Он призвал собеседника усилить присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на Россию.

— Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам-членам НАТО и всей Европе, — подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам президента, первоочередный приоритет Украины — получение плана действий по членству в НАТО, сообщает пресс-служба ОП.

Во время разговора Зеленский и Джонсон уделили внимание реализации договоренностей, достигнутых во время визита президента Украины в Британию в октябре 2020 года и улучшению Военно-морского флота Украины. Собеседники «скоординировали действия по реализации евроатлантического курса» Украины и обсудили график двустороннего политического диалога в 2020 году.

Владимир Зеленский пригласил британского премьера принять участие в саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа 2021 года.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Джо Байден провели первый телефонный разговор. Беседа двух лидеров состоялась на фоне обострения на Донбассе и наращивания российских войск у границы Украины.