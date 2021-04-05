Глава Минздрава Максим Степанов анонсировал новый контракт на поставки вакцины от коронавируса, который будет подписан на этой неделе.

Об этом Степанов сообщил в понедельник, 5 апреля, в эфире канала «Украина 24», пишет ZN.ua.

— На этой неделе будет подписан контракт. Один - сто процентов. Это будет достаточно большое количество вакцин. Поставка вся будет в этом году, — рассказал Максим Степанов.

Он также добавил, что до 31 марта планировалось получить оставшуюся часть партии вакцины Covishield из Индии, но поставка задерживается из-за временного запрета на импорт препарата из страны.

Также по словам министра, Украина ожидает первую партию вакцин от коронавируса по механизму COVAX.

— Согласно последним официальным сообщениям от COVAX, мы ожидаем 367 тысяч AstraZeneca из Южной Кореи, также ожидаем 117 тысяч доз Pfizer. Это ближайшие поставки. До конца мая должны получить не менее, чем 1,7 млн вакцин, — добавил Максим Степанов.

Максим Степанов отметил, что часть доз вакцины AstraZeneca из Южной Кореи зарезервируют для второй прививки тем, кто вакцинировался препаратом Covishield.

Как сообщалось, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов допускает, что напряженная ситуация с коронавирусом в стране будет наблюдаться еще не менее 10 дней. После 15 апреля уровень заболеваемости может стабилизироваться.