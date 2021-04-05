Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов допускает, что напряженная ситуация с коронавирусом в стране будет наблюдаться еще не менее 10 дней. После 15 апреля уровень заболеваемости может стабилизироваться.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Обозреватель».

Однако стабилизироваться уровень заболеваемости может лишь при условии соблюдения карантина.

— Даже если с 15 апреля эпидемия приостановится, и мы увидим уменьшение заболеваемости особенно в «красных» регионах, — это не значит, что все прошло. Впереди пасхальные и майские праздники, поэтому будем просить граждан полностью избегать массовых скоплений. Потому что потом снова получим вспышки коронавирусной болезни, — заявил Максим Степанов.

Однако в Минздраве сейчас исключают вероятность введения локдауна для всей страны.

— Мы не видим необходимости во введении общенационального карантина. У нас есть адаптивный карантин, когда усиление ограничений происходит на территории конкретного региона в зависимости от эпидситуации там, — отметил Максим Степанов.

Он подчеркнул, что введение «красного» уровня происходит абсолютно прозрачно.

— Есть четкие критерии по уровню, динамике госпитализаций, тестированию и выявлению случаев. Если хотя бы два из них превышают норму в течение трех дней подряд, область переходит на красный уровень, — сказал Максим Степанов.

Как сообщалось, улучшение ситуации с коронавирусом в Украине можно ожидать не раньше, чем через 3-4 недели. Число новых заболевших и умерших от COVID-19 в стране за семь дней снизилось и продолжает уменьшаться. Пик третьей волны эпидемии должен наступить в течение одной-двух недель.