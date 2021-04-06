В Беларуси были заблокированы счета оппозиционерки Светланы Тихановской. Это случилось сегодня, 5 апреля.

Об этом сообщает Telegram-канал Светланы Тихановской.

По словам Тихановской, она обратилась в «Беларусбанк», чтобы узнать, по какой причине был заблокирован ее счет. Там ей ответили, что такое решение было принято «в рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям».



Она также отметила, что единственным доходом, который приходил на этот счет, была социальная пенсия ребенку-инвалиду в размере 223 рублей.

Ранее сообщалось, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ждет более жесткой позиции со стороны официального Киева для давления на режим Лукашенко.