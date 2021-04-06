Военная активность РФ недалеко от украинской границы подрывает все усилия по деэскалации напряженности на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь НАТО.

Об этом сообщает Die Welt.

— Ввиду передвижения российских войск недалеко от границы с Украиной и участившихся нарушений соглашения о прекращении огня в зоне конфликта на Донбассе НАТО предостерегает Москву от дальнейшей эскалации ситуации. НАТО продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы сохраняем бдительность и продолжаем очень внимательно следить за ситуацией, — сказал представитель Альянса.

Он подчеркнул, что дестабилизирующие меры со стороны России подрывают все усилия по деэскалации напряженности в соответствии с соглашением о прекращении огня при посредничестве ОБСЕ от 27 июля 2020 года.

Представитель НАТО также сообщил, что члены Альянса уже обсудили ситуацию в четверг, 1 апреля, и выразили «озабоченность по поводу крупномасштабных военных действий России в Украине и вокруг нее».

— Союзники также обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня от июля 2020 года, что привело к гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе, — заявил собеседник издания.

Напомним, украинская армия намерена присоединиться к миссии НАТО в Ираке и операции в Средиземном море.