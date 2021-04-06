Для Украины 35-40 тысяч новых случаев коронавируса в сутки является катастрофическим числом. В начале пандемии катастрофой было 5 тысяч заболевших в сутки.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Он отметил, что нынешняя волна COVID отличается высоким уровнем госпитализаций.

— Если в начале эпидемии для нас была катастрофа 5 тысяч заболевших в сутки, осенью была катастрофа 25 тысяч, то на сегодня, по словам министра здравоохранения, 35-40 тысяч в сутки при нынешнем проценте госпитализаций, - заявил Михаил Радуцкий.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 1,769 миллионов случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 5 апреля, - 13,2 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 430.