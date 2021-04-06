В Украину отказывались поставлять вакцину от коронавируса по программе COVAX без снятия ответственности с производителей. Такое требование было от производителей вакцин.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
Он отметил, что требование о снятии ответственности исходит от всех производителей вакцин, которые зарегистрированы в Украине и в мире.
— Это были требования по COVAX. Помните, министр заявлял - мы завтра получим, мы послезавтра получим. Потом оказалось, что производители по COVAX не дают вакцину в те страны, которые не приняли такое законодательство. Сегодня законодательство принято, - заявил Михаил Радуцкий.
Он отметил, что закон включает пункты об ответственности государства.
— Мы сняли ответственность с медработника, при условии, что он правильно вколол вакцину, которую правильно сохраняли, проверил противопоказания. Ответственность несет не медработник, а государство. Я считаю, что эти две правки, которые мы внесли в этот законопроект, сделали его очень нужным для граждан Украины, - уточнил Михаил Радуцкий.
Данный законопроект был одобрен Радой 14 марта. Он вступил в силу 27 марта.
Ранее сообщалось, что в Раде пояснили, какое число заражений коронавирусом для Украины станет катастрофой.
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В Украину отказывались поставлять вакцину от коронавируса по программе COVAX без снятия ответственности с производителей. Такое требование было от производителей вакцин.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
Он отметил, что требование о снятии ответственности исходит от всех производителей вакцин, которые зарегистрированы в Украине и в мире.
— Это были требования по COVAX. Помните, министр заявлял - мы завтра получим, мы послезавтра получим. Потом оказалось, что производители по COVAX не дают вакцину в те страны, которые не приняли такое законодательство. Сегодня законодательство принято, - заявил Михаил Радуцкий.
Он отметил, что закон включает пункты об ответственности государства.
— Мы сняли ответственность с медработника, при условии, что он правильно вколол вакцину, которую правильно сохраняли, проверил противопоказания. Ответственность несет не медработник, а государство. Я считаю, что эти две правки, которые мы внесли в этот законопроект, сделали его очень нужным для граждан Украины, - уточнил Михаил Радуцкий.
Данный законопроект был одобрен Радой 14 марта. Он вступил в силу 27 марта.
Ранее сообщалось, что в Раде пояснили, какое число заражений коронавирусом для Украины станет катастрофой.