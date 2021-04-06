Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Он отметил, что требование о снятии ответственности исходит от всех производителей вакцин, которые зарегистрированы в Украине и в мире.

— Это были требования по COVAX. Помните, министр заявлял - мы завтра получим, мы послезавтра получим. Потом оказалось, что производители по COVAX не дают вакцину в те страны, которые не приняли такое законодательство. Сегодня законодательство принято, - заявил Михаил Радуцкий.

Он отметил, что закон включает пункты об ответственности государства.