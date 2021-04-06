Эксперты из Италии обнаружили на образцах обломков самолета следы взрывчатых веществ: тротила и гексогена. Анализу также подверглась почва из окрестностей места крушения, чтобы убедиться, что в ней не содержались частички взрывчатки.

Об этом передает Sieci.

Уже вторая зарубежная лаборатория подтверждает: на обломках самолета, фигурирующего в Смоленской трагедии, есть следы взрывчатки. Итальянская лаборатория судебной экспертизы корпуса карабинеров, куда были отправлены образцы для испытаний, обнаружила на них взрывчатые вещества. Специалистам из Рима были переданы для анализа образцы обшивки и внутренней обивки польского самолета, в котором в 2010 году погибли высшие должностные лица. После исследований в Риме известно, что на них есть следы тротила и RDX (гексогена). Это еще одно подтверждение британского исследования, проведенного в Лаборатории судебно-медицинской экспертизы взрывчатых веществ (FEL) в Кенте в 2019 году, которое также пришло к выводу, что на польском самолете есть остатки взрывчатых веществ.

Журналисты также отмечают, что взрывчатка была обнаружена только на фрагментах самолета. Итальянская лаборатория также попросила образцы почвы из местности, где потерпел крушение самолет. Идея заключалась в том, чтобы убедиться, что взрывчатка, обнаруженная на фрагментах самолета, не обнаружится в почве, на которую он упал. Отмечалось, что это было возможно, потому что рядом находятся аэропорт и воинская часть. Однако в исследуемой почве Смоленска ничего не оказалось.

Напомним, на обломках президентского самолета Ту-154М под Смоленском были обнаружены следы взрывчатки. В результате этой катастрофы погиб президент Польши Лех Качиньский.