Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков высказал сомнения в том, что вступление Украины в Североатлантический альянс поможет ей в противостоянии с РФ.

Об этом он сказал во вторник, 6 апреля, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что присоединение к НАТО является для страны единственный путем к урегулированию конфликта на Донбассе, пишет Новое время.

— Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине… С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию. Говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей, — заявил Дмитрий Песков, имея в виду жителей оккупированных РФ районов Донбасса.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский считает, что НАТО — это единственный путь для завершения войны на Донбассе. Он убежден, что план действий по членству в Альянсе станет настоящим сигналом для РФ.