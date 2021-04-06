Проект по жилому комплексу «Адмирал» практически завершен, на сегодняшний день здание находится на стадии сдачи в эксплуатацию.

Об этом сказал депутат Николаевского городского совета Дмитрий Иванов в интервью Свідок.ІНФО.

По его словам, внутри здания еще проводятся некоторые работы, а именно — установка последнего лифта. С этим возникли определенные трудности.

— Очень сильно нас подвели «лифтовики»: был составлен договор еще в конце 2019 года, его 50% оплачено. В течении полугода они должны были все закончить. Но прошло больше чем полтора года, а работы все еще не закончены — до сих пор устанавливают последний лифт в самой высокой секции дома. Компанию по обслуживанию работающих лифтов в «Адмирале» тоже нам пришлось сменить. Были частные поломки, остановки, — объяснил Дмитрий Иванов.

Он также отметил, что в доме закончили отделку подъездов и практически полностью провели теплосети. Люди, которые купили квартиры, уже их ремонтируют, так как имеют доступ к электричеству и воде. Кроме этого, на прилегающей к дому территории сделали благоустройство.

После сдачи в аренду на первом этаже «Адмирала» планируют открыть офисы, продуктовые магазины и кафе, некоторые предприятия уже совершают ремонт в помещениях.

— Будет вся необходимая инфраструктура в самом центре города. Улица преобразится, чтобы горожане могли прогуливаться. В будущем мы добавим на участок Адмиральской лавочки, оборудуем точку доступа с бесплатным интернетом. Для безопасности мы уже установили несколько камер видеонаблюдения — надо контролировать, чтобы ничего не разгромили, — добавил Дмитрий Иванов.

Здание комплекса также оснастили внешней ночной подсветкой. По словам депутата горсовета, с потеплением будет подсвечена вся лицевая сторона здания.

Ранее НикВести писали, что новая обзорная площадка на высотном комплексе «Адмирал» будет открыта для посещения всеми желающими.