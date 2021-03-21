Новая обзорная площадка на высотном комплексе «Адмирал», в центре Николаева, будет открыта для помещения всеми желающими.

Об этом в интервью СВІДОК.info рассказал руководитель компании «Артель» Дмитрий Иванов.

Однако, помимо этого на площадке оборудуют «рекламный шар», который будет видно с разных уголков города.

— На сегодняшний день мы проработали сценарий по установке на площадке огромного кольца высотою 6 метров и 10 метров в диаметре, на котором будет «бежать» интерактивная реклама. Реклама будет видна со всех точек города. Мы были на крыши, смотрели — она будет видна практически отовсюду. Сейчас эта площадка просчитывается, - рассказал он.

Однако, конструкция никак не перекроет великолепный вид на город, который открывается с высотной локации.

— Будут к площадке сделаны дорожки. Дело в том, что крыша сделана по новой технологии с использованием мембран и по ней желательно не ходить. Там будут сделаны специальные дорожки для прохода. Я думаю, мы будем делать там экскурсии для того, чтобы, подняться и посмотреть на весь город. Посмотрите на Николаев сверху — он очень красивый! Тогда вы точно увидите, как красиво смотрится «серая площадь», как все гармонично с мемориалом 68 Десантников, площадкой возле ОГА — все сделано в одном тоне. Меня люди просят и мы их поднимаем, но не все готовы готовы подниматься на строительной лифте, но как только основные лифты запустят, то подниматься на крышу станет проще, - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в парке «Лески» в Николаеве студенты и местные жители высадили 50 сосен.