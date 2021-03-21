Вчера, 20 марта, в Николаеве в парке «Лески» прошла акция, а рамках которой было высажено 50 молодых сосен.

Об этом сообщили директор КП «Николаевские парки» Виктория Андриевская и один из инициаторов акции, преподаватель ЧНУ имени Петра Могилы Виктор Погромский.

— Сегодня сделали замечательное дело. Высадили 50 сосенок в нашем парке Лески. Хочу выразить благодарность Заводской администрации, а именно — Виктор Дмитрук и Анатолия Яковина за приобретение и участие в посадке наших Деревьев. А так же Виктора Погромского и его замечательных студентов за помощь и инициативу!, - написала в своем Facebook Виктория Андриевская.

Виктор Погромский сообщил, что за последние несколько денель в парке высажено уже около сотни сосен.

— Футбольный матч должен состояться при любой погоде! Так и у нас высадка 50 сосен в парке Лески» переносу не подлежит. Сегодня вместе с Виктором Дмитруком, Анатолием Яковиной, студентами ЧНУ им. Петра Могилы, небезразличными жителями района и администрацией парка Викторией Андриевской провели мероприятие. Хочу обратить внимание, что за последние несколько недель в парке появились почти 100 новых сосен! Очень важно, что сегодня с нами была автоцистерна, так что полив новых деревьев был гарантирован!, - написал Виктор Погромский в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что в субботу, 20 марта, жители микрорайона Матвеевка в Центральном районе Николаева высадили деревья в местном лесу.