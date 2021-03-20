В субботу, 20 марта, жители микрорайона Матеевка высадили деревья в местном лесу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Катрина Ангелова.

Она отметила, что после скандала вокруг рубки леса, который произошел в феврале, матвеевцы решили не дожидаться, когда лесхоз будет посадит новые деревья, а сделать это самостоятельно.

«После громкого скандала с вырубкой леса , активная часть населения интересовало когда же будут новые насаждения, начальник Николаевского лесхоза сказал что в этом году не предусмотрены новые насаждения. Позже нашлись 2000 саженцев и матвеевцев опять попросили помочь», — написала она.

Жители микрорайона семьями вышли в лес и посадили новые деревья.

Напомним, что вырубка деревьев в урочище началась 15 февраля. Местные жители назвали ее варварской. Они отмечают, что вырубают деревья каждый год, но новых насаждений лесхоз не проводит. Куда срубленный лес вывозят дальше — тоже неизвестно.

22 февраля десять жителей микрорайона Матвеевка вышли на защиту местного леса. Однако в лесхозе сообщили, что это массовая чистка леса.

Начальник лесхоза Николай Гордиенко также сказал, что плановые посадки новых деревьев в 2021 году на территории урочища «Баловное — Матвеевка» предприятие проводить не планирует, но может предоставить посевной материал.