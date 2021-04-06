Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что безопасность россиян, в том числе и на оккупированном Донбассе, являются безусловным приоритетом Владимира Путина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

По словам Дмитрия Пескова, Кремль пока не наблюдает намерений Украины отойти от «воинствующей тематики» и взять под контроль подразделения своих войск на линии соприкосновения в Донбассе.

— Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль все-таки свои подразделения вооруженных сил, которые стоят непосредственно рядом с линией разграничения и которые чаще всего являются причиной провокаций, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, главное в этой ситуации, чтобы ничто опять «не спровоцировало военные боевые действия украинских вооруженных сил по отношению к собственному народу».

Дмитрия Пескова также спросили, как в случае эскалации Россия будет защищать жителей ОРДЛО, которые ранее получили российские паспорта.

— Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Однозначно безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента Путина лично, — сказал он.

Пресс-секретарь Путина уточнил, что говорить о возможных действиях сейчас неуместно, так как любые высказывания потом «могут использоваться для создания неправильной картины, они могут только способствовать увеличению этой напряженности».

Ранее Дмитрий Песков высказал сомнения в том, что вступление Украины в Североатлантический альянс поможет ей в противостоянии с РФ.