США поддерживают Украину в стремлении стать членом НАТО, однако решение об этом находится в компетенции руководства Альянса.

Об этом сообщила в ходе ежедневного брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

— Мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее решительно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее, — сказала Джейн Псаки.

Однако, по ее словам, решение о принятии Украины в НАТО должно принимать руководство Альянса.

Джейн Псаки добавила, что Вашингтон также обсуждает с Киевом рост напряженности в Донбассе и участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что НАТО — это единственный путь для завершения войны на Донбассе. Он убежден, что план действий по членству в Альянсе станет настоящим сигналом для РФ.