С 29 марта по 4 апреля истребители воздушной полиции НАТО семь раз поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы.

Так, характерными особенностями перехватов было то, что российские самолеты выключали и не имели плана полета, а экипаж мог не поддерживать радиосвязь.

В частности, 29 марта истребители Альянса перехватили самолет Ил-38 и два самолета Су-27. Первый летел с материковой части России в сторону Балтийского моря, а затем вернулся. СУ-27 вылетели из Калининграда и вернулись туда же. В тот же день истребителям НАТО снова пришлось перехватывать два СУ-27, которые летели из Калининграда.

30 марта воздушные силы Альянса перехватили Ил-20. Он летел из материковой части России в Калининград. А 31 марта самолеты НАТО перехватили Ил-20, летевший из Калининграда на материковую часть России, два Су-27, летевших из Калининграда и вернувшихся, а также самолет Ту-134.

В тот же день воздушные силы НАТО снова поднялись в воздух. Они перехватили Ил-20, летевший из материковой части России в Калининград. А 2 апреля истребители НАТО поднимались в воздух еще дважды. Они перехватили Ил-20, Ил-76 и Ан-26, которые летели из или в Калининград.

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