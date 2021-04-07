Украина вышла на первое место в Европе по суточному числу выявленных заболевших коронавирусом.

Об этом говорится в данных о пандемии COVID-19, агрегированных статистическим порталом Worldometers, передает ЛИГА.

Вчера правительство Украины сообщило о 13 276 новых случаях коронавируса. Это оказался наивысший на континенте показатель по данным Worldometers. Первая пятерка лидеров антирейтинга выглядит так:

1. Украина – 13 276 выявленных заболевших за сутки;

2. Германия – 9600;

3. Россия – 8328;

4. Польша – 8245;

5. Франция – 8045.

Также Украина заняла первое место в Европе по зарегистрированным за сутки смертям среди больных COVID-19, отмечает Worldometers. Первая пятерка:

1. Украина – 430 зафиксированных летальных исходов

2. Италия – 421;

3. Франция – 398;

4. Россия – 389;

5. Германия – 232.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 15 415 человек, зафиксирован 481 летальный случай, 11 472 пациента выздоровели.