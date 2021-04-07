За прошедшие сутки, 6 апреля, 680 жителей Николаевской области получили вакцину от коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Всего с начала вакцинации прививки сделали 11 тысяч 389 жителей региона.

В целом по Украине за вчерашний день было привито 15 тысяч 585 человек. С начала кампании по иммунизации - 320 тысяч 265 человек, из них двое получили 2 дозы.

За 6 апреля было сделано на 2729 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли силами 127 мобильных бригад и 755 пунктов прививок.

Больше всего прививок сделано в Киеве - 1819, за весь период вакцинации - также в Киеве - 27 тысяч 158.

Вакцинация в стране началась 24 февраля. Она будет проходить в 5 этапов. На первом этапе прививку получат медицинские работники ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей пожилого возраста и военные на фронте. Все прививки добровольные и бесплатные.

На сегодня Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства индийского Института сироватки крови. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Разрешение на ее использование также дали Великая Британия, Европейский Союз и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

Также в Украину прибыло 215 тысяч доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Вакцина Sinovac (CoronaVac) сначала должна пройти лабораторный контроль Министерства здравоохранения. Она также находится на последних стадиях согласования Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. В Украине вакцину зарегистрировали 9 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 15 415 человек, зафиксирован 481 летальный случай, 11 472 пациента выздоровели.