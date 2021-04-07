По состоянию на утро, 7 апреля, в Николаевской области зарегистрировано 412 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки выздоровели 225 человек, умерли 18.
Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрация.
За весь период пандемии в регионе заболело 54 тысячи 632 человека. По месту проживания:
Кроме того за прошедшие сутки:
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 6 апреля, 680 жителей Николаевской области получили вакцину от коронавирусного заболевания COVID-19.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
По состоянию на утро, 7 апреля, в Николаевской области зарегистрировано 412 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки выздоровели 225 человек, умерли 18.
Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрация.
За весь период пандемии в регионе заболело 54 тысячи 632 человека. По месту проживания:
Кроме того за прошедшие сутки:
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 6 апреля, 680 жителей Николаевской области получили вакцину от коронавирусного заболевания COVID-19.