По состоянию на утро, 7 апреля, в Николаевской области зарегистрировано 412 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки выздоровели 225 человек, умерли 18.

Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрация.

За весь период пандемии в регионе заболело 54 тысячи 632 человека. По месту проживания:

Николаев — 35688 (+149);

Первомайск — 2048 (+71);

Южноукраинск — 1687 (+3);

Вознесенск — 1365 (+8);

Очаков — 1080 (+2);

Арбузинский район — 657 (+9);

Баштанский район — 768 (+17);

Березанский район — 622;

Братский район — 452 (+5);

Березнеговатский район — 309 (+9);

Веселиновский район — 552 (+7);

Витовский район — 2211 (+51);

Вознесенский район — 533 (+5);

Врадиевский район — 494 (+2);

Еланецкий район — 236;

Доманевский район — 742 (+3);

Казанковский район — 542 (+2);

Кривоозерский район — 353 (+2);

Николаевский район — 859 (+28);

Новобугский район — 586;

Новоодесский район — 1172 (+21);

Очаковский район — 522 (+9);

Первомайский район — 615 (+2);

Снигиревский район — 539 (+7).

Кроме того за прошедшие сутки:

заболели 5 медиков, всего - 2032;

выздоровели 225 человек, всего - 43 тысячи 38;

умерли - 18, всего - 1203;

обследовано 1085 человек, из них методом ПЦР - 694, ИФА - 391.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 6 апреля, 680 жителей Николаевской области получили вакцину от коронавирусного заболевания COVID-19.