В пгт Славяносербск при подрыве на взрывном устройстве погиб подросток, еще один получил ранения.

Об этом пишет Корреспондент.

— В районе западной окраины населенного пункта Славяносербск двое подростков в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили осколочные ранения. Один подросток 2004 — говорится в сообщении.

По предварительным данным, сработало неразорвавшееся минно-взрывное устройство, установленное в период активных боевых действий.

Вчера сообщалось, что в результате обстрела украинских позиций российскими наемниками вблизи населенного пункта Невельское, в Донецкой области, погиб украинский военный. Еще один защитник погиб вблизи Степного из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве.