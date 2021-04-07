В пгт Славяносербск при подрыве на взрывном устройстве погиб подросток, еще один получил ранения.
Об этом пишет Корреспондент.
— В районе западной окраины населенного пункта Славяносербск двое подростков в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили осколочные ранения. Один подросток 2004 — говорится в сообщении.
По предварительным данным, сработало неразорвавшееся минно-взрывное устройство, установленное в период активных боевых действий.
Вчера сообщалось, что в результате обстрела украинских позиций российскими наемниками вблизи населенного пункта Невельское, в Донецкой области, погиб украинский военный. Еще один защитник погиб вблизи Степного из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
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В пгт Славяносербск при подрыве на взрывном устройстве погиб подросток, еще один получил ранения.
Об этом пишет Корреспондент.
— В районе западной окраины населенного пункта Славяносербск двое подростков в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили осколочные ранения. Один подросток 2004 — говорится в сообщении.
По предварительным данным, сработало неразорвавшееся минно-взрывное устройство, установленное в период активных боевых действий.
Вчера сообщалось, что в результате обстрела украинских позиций российскими наемниками вблизи населенного пункта Невельское, в Донецкой области, погиб украинский военный. Еще один защитник погиб вблизи Степного из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве.