По состоянию на 7 апреля загруженность койко-мест в учреждениях здравоохранения, определенных для лечения больных коронавирусным заболеванием COVID-19 в Николаевской области составляет 78% при допустимом не больше 65%.

Такие данныек предоставило управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, пишут НикВести.

Уровень увеличения общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 либо с подозрением на протяжении последних семи дней в сравнении с предыдущим периодом составляет 5,79%.

Согласно информации аналитической системы MEDdata по состоянию на 10 утра 7 апреля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1970 человек, больных на коронавирус или с подозрением.

КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 129 больных ( загруженность 99,2% );

Первомайская центральная районная больница — 99 больных и 21 человек с подозрением ( загруженность 100% );

городская больница № 1 Николаева — 243 больных ( загруженность 90% );

родильный дом № 1 Николаева — 23 больных и 2 с подозрением (загруженность 25%);

Южноукраинская городская многопрофильная больница — 81 больной и 7 с подозрением (загруженность 73,3%);

Баштанская центральная районная больница — 34 больных и 12 человек с подозрением ( загруженность 97,9% );

Вознесенская городская многопрофильная больница — 66 больных и 19 человек с подозрением ( загруженность 100% );

Новобугская центральная районная больница — 78 больных (загруженность 57,8%);

городская больница № 3 Николаева — 159 больных и 63 человека с подозрением ( загруженность 98,7% );

городская детская больница № 2 Николаева — 24 больных и 7 человек с подозрением (загруженность 44,3%);

городская больница № 5 Николаева — 220 больных и 107 человек с подозрением ( загруженность 94,8% );

Николаевская областная детская клиническая больница — 26 больных и 2 с подозрением (загруженность 56%);

Николаевская центральная районная больница — 48 больных (загруженность 80%);

Новоодесская центральная районная больница — 95 больных ( загруженность 95% );

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр — 135 больных и 2 человека с подозрением (загруженность 39,1%);

Доманевская центральная районная больница — 40 больных и 20 человек с подозрением (загруженность 57,1%);

Очаковская многопрофильная больница — 107 больных и 1 человек с подозрением ( загруженность 100% );

Снигиревская центральная районная больница — 84 больных и 16 человек с подозрением (загруженность 95,2%).

Ранее сообщалось, что за сутки коронавирусом в Николаевской области заболели 412 человек, выздоровели - 225.