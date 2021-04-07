По состоянию на 7 апреля загруженность койко-мест в учреждениях здравоохранения, определенных для лечения больных коронавирусным заболеванием COVID-19 в Николаевской области составляет 78% при допустимом не больше 65%.
Такие данныек предоставило управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, пишут НикВести.
Уровень увеличения общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 либо с подозрением на протяжении последних семи дней в сравнении с предыдущим периодом составляет 5,79%.
Согласно информации аналитической системы MEDdata по состоянию на 10 утра 7 апреля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1970 человек, больных на коронавирус или с подозрением.
Ранее сообщалось, что за сутки коронавирусом в Николаевской области заболели 412 человек, выздоровели - 225.
|
Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
По состоянию на 7 апреля загруженность койко-мест в учреждениях здравоохранения, определенных для лечения больных коронавирусным заболеванием COVID-19 в Николаевской области составляет 78% при допустимом не больше 65%.
Такие данныек предоставило управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, пишут НикВести.
Уровень увеличения общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 либо с подозрением на протяжении последних семи дней в сравнении с предыдущим периодом составляет 5,79%.
Согласно информации аналитической системы MEDdata по состоянию на 10 утра 7 апреля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1970 человек, больных на коронавирус или с подозрением.
Ранее сообщалось, что за сутки коронавирусом в Николаевской области заболели 412 человек, выздоровели - 225.