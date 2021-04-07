Одним из самых действенных рычагов по сдерживанию агрессии Кремля является модернизированная украинская авиация: страна остро нуждается в современных истребителях, поэтому Запад должен помочь ей в этом.

Колонку об этом для Atlantic Council написал Стефан Бланк.

Аналитик отмечает успехи украинских самолетов в зоне АТО, когда в 2014 году им удалось уничтожить авиаударами скопления российских наемников и боевиков — в ответ россияне были вынужден развернуть на Донбассе системы ПВО, одна из подобных систем сбила мирный лайнер боинг MH17 в июле 2014 года.

Однако к 2021 году украинские ВВС подошли недоукомплектованными и ослабленными, чтобы успешно противостоять оккупантами из РФ нужны современные истребители последнего поколения. Сейчас украинская военная авиация состоит из двух истребительных бригад на Су-27 (30 единиц), истребительной бригада из Су-24 (в лучшем случае работают 30), одной бригады с Су-25 и трех недоукомплектованных истребительных бригад, бороздящих небо на МиГах-29.

Стефан Бланк предлагает НАТО наладить для Украины поставки крылатых ракет, умных боеприпасов, а также заменить устаревшую советскую технику истребителями F-16C, E-2C-2000 Hawkeyes и КС-135, также партнеры могут вооружать Украину модернизированными F-16C из Европы или истребителями новейшего поколения.

— Финансируемый США пакет помощи или «ленд-лиз» из 100 или более истребителей F-15, от шести до восьми E-2C-2000 Hawkeyes и от восьми до 12 KC-135R, а также терминалы передачи данных Link-16, умные боеприпасов, крылатые ракеты и подходящее оборудование для разведки и наведения направят Москве недвусмысленный сигнал и помогут предотвратить любые планы вторжения в будущем. В качестве альтернативы США могут поставлять Украине новые истребители F-15QA или F-15EX. Умные боеприпасы, крылатые ракеты, такие как JASSM, и другие предлагаемые предметы теперь являются предметами массового производства, широко экспортируемыми союзникам, и могут поставляться новыми или из существующих запасов, — резюмирует научный сотрудник Foreign Policy Research Institute.

Напомним, концентрация российских войск возле украинской границы — максимальная с 2015 года.