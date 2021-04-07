|Скорость ветра:
|3.9 м/с
|Восход солнца:
|06:19
|Заход солнца:
|19:28
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|4.5 м/с
|Восход солнца:
|06:21
|Заход солнца:
|19:38
|Температура завтра:
|+8 C°
Одним из самых действенных рычагов по сдерживанию агрессии Кремля является модернизированная украинская авиация: страна остро нуждается в современных истребителях, поэтому Запад должен помочь ей в этом.
Колонку об этом для Atlantic Council написал Стефан Бланк.
Аналитик отмечает успехи украинских самолетов в зоне АТО, когда в 2014 году им удалось уничтожить авиаударами скопления российских наемников и боевиков — в ответ россияне были вынужден развернуть на Донбассе системы ПВО, одна из подобных систем сбила мирный лайнер боинг MH17 в июле 2014 года.
Однако к 2021 году украинские ВВС подошли недоукомплектованными и ослабленными, чтобы успешно противостоять оккупантами из РФ нужны современные истребители последнего поколения. Сейчас украинская военная авиация состоит из двух истребительных бригад на Су-27 (30 единиц), истребительной бригада из Су-24 (в лучшем случае работают 30), одной бригады с Су-25 и трех недоукомплектованных истребительных бригад, бороздящих небо на МиГах-29.
Стефан Бланк предлагает НАТО наладить для Украины поставки крылатых ракет, умных боеприпасов, а также заменить устаревшую советскую технику истребителями F-16C, E-2C-2000 Hawkeyes и КС-135, также партнеры могут вооружать Украину модернизированными F-16C из Европы или истребителями новейшего поколения.
— Финансируемый США пакет помощи или «ленд-лиз» из 100 или более истребителей F-15, от шести до восьми E-2C-2000 Hawkeyes и от восьми до 12 KC-135R, а также терминалы передачи данных Link-16, умные боеприпасов, крылатые ракеты и подходящее оборудование для разведки и наведения направят Москве недвусмысленный сигнал и помогут предотвратить любые планы вторжения в будущем. В качестве альтернативы США могут поставлять Украине новые истребители F-15QA или F-15EX. Умные боеприпасы, крылатые ракеты, такие как JASSM, и другие предлагаемые предметы теперь являются предметами массового производства, широко экспортируемыми союзникам, и могут поставляться новыми или из существующих запасов, — резюмирует научный сотрудник Foreign Policy Research Institute.
Напомним, концентрация российских войск возле украинской границы — максимальная с 2015 года.
|
Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
Одним из самых действенных рычагов по сдерживанию агрессии Кремля является модернизированная украинская авиация: страна остро нуждается в современных истребителях, поэтому Запад должен помочь ей в этом.
Колонку об этом для Atlantic Council написал Стефан Бланк.
Аналитик отмечает успехи украинских самолетов в зоне АТО, когда в 2014 году им удалось уничтожить авиаударами скопления российских наемников и боевиков — в ответ россияне были вынужден развернуть на Донбассе системы ПВО, одна из подобных систем сбила мирный лайнер боинг MH17 в июле 2014 года.
Однако к 2021 году украинские ВВС подошли недоукомплектованными и ослабленными, чтобы успешно противостоять оккупантами из РФ нужны современные истребители последнего поколения. Сейчас украинская военная авиация состоит из двух истребительных бригад на Су-27 (30 единиц), истребительной бригада из Су-24 (в лучшем случае работают 30), одной бригады с Су-25 и трех недоукомплектованных истребительных бригад, бороздящих небо на МиГах-29.
Стефан Бланк предлагает НАТО наладить для Украины поставки крылатых ракет, умных боеприпасов, а также заменить устаревшую советскую технику истребителями F-16C, E-2C-2000 Hawkeyes и КС-135, также партнеры могут вооружать Украину модернизированными F-16C из Европы или истребителями новейшего поколения.
— Финансируемый США пакет помощи или «ленд-лиз» из 100 или более истребителей F-15, от шести до восьми E-2C-2000 Hawkeyes и от восьми до 12 KC-135R, а также терминалы передачи данных Link-16, умные боеприпасов, крылатые ракеты и подходящее оборудование для разведки и наведения направят Москве недвусмысленный сигнал и помогут предотвратить любые планы вторжения в будущем. В качестве альтернативы США могут поставлять Украине новые истребители F-15QA или F-15EX. Умные боеприпасы, крылатые ракеты, такие как JASSM, и другие предлагаемые предметы теперь являются предметами массового производства, широко экспортируемыми союзникам, и могут поставляться новыми или из существующих запасов, — резюмирует научный сотрудник Foreign Policy Research Institute.
Напомним, концентрация российских войск возле украинской границы — максимальная с 2015 года.