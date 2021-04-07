Ситуация с коронавирусом в Херсонской области ухудшается, регион, который все еще находится в «желтой» зоне приближается к пиковым нагрузкам по заболеваемости и госпитализациям. Одна из причин этому - массовые поездки жителей Николаева в херсонские ТРЦ и развлекательные заведения.

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич.

По его словам, увеличение количества больных коронавирусом и рост смертности от коронавируса связан с циркуляцией новых штаммов, миграцией населения, а также юридическая невозможность внедрения обязательных для выполнения ограничительных решений областной ТЭБ и ЧС.

— Последние 2 недели весь Николаев находится в наших ТРЦ и развлекательных учреждениях… К сожалению, безответственное поведение ставит под угрозу жизнь и здоровье всех. Мы впритык приближаемся к так называемым «пиковым нагрузкам» и по уровню заболеваемости и по уровню госпитализации, - отметил Юрий Ромаскевич.

Как известно, Николаев с 27 марта находится в «красной» карантинной зоне. Из-за этого в городе закрыты ТРЦ, рестораны и другие развлекательные заведения.

За последние сутки коронавирусом в Николаевской области заболели 412 человек, выздоровели - 225.