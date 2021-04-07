|Скорость ветра:
|3.8 м/с
|Восход солнца:
|06:19
|Заход солнца:
|19:28
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|4.5 м/с
|Восход солнца:
|06:21
|Заход солнца:
|19:38
|Температура завтра:
|+8 C°
Ситуация с коронавирусом в Херсонской области ухудшается, регион, который все еще находится в «желтой» зоне приближается к пиковым нагрузкам по заболеваемости и госпитализациям. Одна из причин этому - массовые поездки жителей Николаева в херсонские ТРЦ и развлекательные заведения.
Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич.
По его словам, увеличение количества больных коронавирусом и рост смертности от коронавируса связан с циркуляцией новых штаммов, миграцией населения, а также юридическая невозможность внедрения обязательных для выполнения ограничительных решений областной ТЭБ и ЧС.
— Последние 2 недели весь Николаев находится в наших ТРЦ и развлекательных учреждениях… К сожалению, безответственное поведение ставит под угрозу жизнь и здоровье всех. Мы впритык приближаемся к так называемым «пиковым нагрузкам» и по уровню заболеваемости и по уровню госпитализации, - отметил Юрий Ромаскевич.
Как известно, Николаев с 27 марта находится в «красной» карантинной зоне. Из-за этого в городе закрыты ТРЦ, рестораны и другие развлекательные заведения.
За последние сутки коронавирусом в Николаевской области заболели 412 человек, выздоровели - 225.
|
Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
Ситуация с коронавирусом в Херсонской области ухудшается, регион, который все еще находится в «желтой» зоне приближается к пиковым нагрузкам по заболеваемости и госпитализациям. Одна из причин этому - массовые поездки жителей Николаева в херсонские ТРЦ и развлекательные заведения.
Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич.
По его словам, увеличение количества больных коронавирусом и рост смертности от коронавируса связан с циркуляцией новых штаммов, миграцией населения, а также юридическая невозможность внедрения обязательных для выполнения ограничительных решений областной ТЭБ и ЧС.
— Последние 2 недели весь Николаев находится в наших ТРЦ и развлекательных учреждениях… К сожалению, безответственное поведение ставит под угрозу жизнь и здоровье всех. Мы впритык приближаемся к так называемым «пиковым нагрузкам» и по уровню заболеваемости и по уровню госпитализации, - отметил Юрий Ромаскевич.
Как известно, Николаев с 27 марта находится в «красной» карантинной зоне. Из-за этого в городе закрыты ТРЦ, рестораны и другие развлекательные заведения.
За последние сутки коронавирусом в Николаевской области заболели 412 человек, выздоровели - 225.