Первый президент Украины и глава украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук поручился, что если возле его дома появится российская армия — он начнет бить наповал.

Такое заявление Леонид Кравчук сделал в эфире телеканала Украина 24.

Бывший глава государства рассказал, что несмотря на наличие в его доме охраны, он готов лично взять в руки оружие и прицельно убивать агрессоров РФ.





— Оружие вычищено и подготовлено. Более того, у меня есть охрана и пристреленные места с моего дома, балкона. Я им говорю: « Парни, если какая-то неприятность, то не играйтесь, не бегайте, так как я далеко не вижу, но тень увижу, а стреляю я хорошо – могу случайно подстрелить » . Буду стрелять до последнего - пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду. Я его - сукиного сына, к себе на порог не приглашал. Сам пришел. Я его убью, как только он объявится. Что будет дальше? Мне неинтересно продолжение, но я его убью, — заявил Леонид Кравчук.

Журналист Дмитрий Гордон переспросил, готов ли бывший президент стрелять по парашютистам с российскими опознавательными знаками, если они десантируются у его дома.





— Использую (оружие) обязательно. В прошлом году я был на охоте. Со 150-ти метров, с первого выстрела точно в цель. Никто сначала не поверил. Предупреждаю всех недругов своих, которые хотят заявиться, им лучше огибать мой дом, потому что кроме охраны, я сам себя охраняю, — ответил Леонид Кравчук.