Кабинет министров принял постановление «Некоторые вопросы создания космической системы «Сич-2-1»». Финансирование будет осуществляться за счет госбюджета и средств проекта «Циклон-4».

Такое решение было принято во время заседания правительства 7 апреля, пишет РБК-Украина.

Согласно документу, на завершение «Сич-2-1» пойдут средства остатка кредитных ресурсов, привлеченных под государственные гарантии для реализации проекта создания космического ракетного комплекса «Циклон-4».

Согласно документу, «текущее завершающее состояние работ как в космическом, так и наземном сегментах космической системы подтверждается утвержденным ДКА Генеральным графиком создания космической системы «Сич-2-1» с установленным сроком запуска космического аппарата «Сич-2-1» — декабрь 2021 года».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, работы по созданию «Сич-2-1» были начаты в 2013 году в рамках Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2013-2017 годы. В то же время в 2015 году ГП КБ «Южное» обязалось изготовить космический аппарат «Сич-2-1» за счет собственных средств в 98 млн грн.

Как отметил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, «в этом году Украина планирует запустить свой собственный спутник дистанционного зондирования земли «Сич-2-1».

По его словам, постановлением урегулируются юридические и финансовые вопросы, которые позволят реализовать проект. В частности, финансирование будет осуществляться и за счет средства государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска для запуска собственного спутника «Сич 2-30» в декабре этого года.