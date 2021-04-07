Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству, после реализации которого страна могла бы стать членом Альянса.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на пресс-конференции по итогам встречи с находящейся с визитом в Вильнюсе главой МИД Испании Аранчей Гонзалес Лайей, передает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.

— Мы должны вскоре обратиться к коллегам с письмом, чтобы еще раз рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине... Я убежден, что НАТО мог бы повторить свое предложение по предоставлению плана действий по членству Украине, и этот вопрос мы как раз начали согласовывать с коллегами из Балтийских государств, — заявил Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, это было бы «сильным сигналом для России о том, что Украина выбирает трансатлантическое направление, и это получило отклик среди стран НАТО».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что НАТО — это единственный путь для завершения войны на Донбассе. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 6 апреля.